Le PDG de Desjardins lui-même victime du vol de données

Le PDG de Desjardins Guy Cormier fait partie des 2,7 millions de membres particuliers affectés par le vol de données, a-t-il indiqué en conférence de presse lundi matin.

« Oui, j’ai reçu ma lettre il y a quelques jours et je me suis inscrit chez Equifax», a laissé tomber le PDG de Desjardins, Guy Cormier, quelques heures avant la réunion d’urgence du Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes sur le vol de données, à Ottawa.

Le numéro 1 de Desjardins dit avoir réussi à activer son compte Equifax avec son code, comme l’ont fait 13% des membres touchés à ce jour.

Jusqu’à présent, il affirme ne pas avoir été victime de vol d’identité. « Je n’ai pas été victime de vol d’identité depuis que je suis né», a-t-il ajouté.

Ex-PDG touchés

Vendredi dernier, TVA a révélé que l’ex-président Desjardins, Claude Béland, a été lui aussi victime de la fuite de renseignements et qu’il s’est déjà fait voler son identité. On ne peut cependant pas encore établir un lien direct entre la fuite et ce vol.

« Dans le cas de M. Béland, Desjardins va être là pour l’aider », a indiqué Guy Cormier en conférence de presse, en refusant de commenter davantage sa situation.

