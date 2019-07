«Menteur» surpasse «Spider-Man» et «Histoire de jouets 4» au box-office

MONTRÉAL | Même le personnage du mythomane Simon (Louis-José Houde) n’aurait pu fabuler un scénario aussi impressionnant pour le premier week-end en salle de Menteur : à l’affiche depuis le mercredi 10 juillet dernier, le nouveau film d’Émile Gaudreault a cumulé 1 168 000 $ au box-office québécois en cinq jours, ont laissé savoir Les Films Séville, Entertainment One et Cinémaginaire, lundi.

Cet éclatant résultat signifie que, non seulement la comédie mettant en vedette Louis-José Houde et Antoine Bertrand connaît le meilleur départ à l’écran de cinq jours depuis De père en flic (qui misait aussi sur Louis-José Houde comme principale tête d’affiche), il y a 10 ans, mais Menteur a de surcroît dépassé au guichet les gros canons américains qui s’affrontent présentement au cinéma, tels Spider-Man : Far From Home (Spider-Man : Loin des siens), Stuber, Toy Story 4 (Histoire de jouets 4), Aladdin, Yesterday, Rocketman et Men in Black : International (Hommes en noir : international).

Dans un scénario d’Émile Gaudreault, Éric K. Boulianne et Sébastien Ravary, Menteur raconte l’histoire de Simon (Houde), qui ment compulsivement depuis son jeune âge. Quand toutes les faussetés qu’il a racontées dans sa vie se matérialisent dans son quotidien, Simon réalise qu’il a exagéré et doit faire appel à son frère jumeau, Phil (Bertrand) et sa nouvelle collègue, Chloé (Catherine Chabot) pour déjouer le mauvais sort.

En plus du duo central formé de Louis-José Houde et Antoine Bertrand, le long métrage, produit par Denise Robert, de Cinémaginaire, rassemble aussi des visages comme Catherine Chabot, Anne-Élisabeth Bossé, Geneviève Schmidt, Véronique Le Flaguais, Luc Senay, Patrice Coquereau, Marie-Lise Pilote, Sonia Vachon, Didier Lucien, Denise Filiatrault, Michel Laperrière et Vitali Makarov.