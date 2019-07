Place au Duc de Kent

La 85e édition du tournoi de golf Duc de Kent est présentée aujourd’hui et demain sur le parcours Royal du club de golf Royal Québec de Boischatel. Considéré comme une étape de la triple couronne du circuit amateur québécois, le Duc de Kent regroupe les meilleurs joueurs du Québec. Les champions des deux dernières années, Charles-Éric Bélanger (2017) et Michel Roy (2018), membres du Royal Québec, seront de l’événement. Les départs s’effectueront entre 7 h et 14 h 30 aujourd’hui, alors que les 70 meilleurs pointages et égalités participeront à la ronde finale entre 7 h et 11 h demain. Mario Bouchard, directeur général du Royal Québec, vous invite à suivre gratuitement les joueurs sur le terrain lors de ces deux rondes.

Nouvelle usine pour J.A. Larue

Photo courtoisie

Après plusieurs mois de travaux, le manufacturier québécois Larue a procédé récemment à l’inauguration officielle de sa toute nouvelle usine située au 3003, avenue Watt à Québec. Il s’agissait de la 4e phase d’agrandissement de l’usine depuis la fondation de celle-ci en 1973 par André Larue ; elle est dirigée aujourd’hui par ses fils Denis et Louis. Plus vaste chantier entrepris au cours de ses 46 ans d’histoire, ce dernier a nécessité des investissements globaux de 7 M$, en plus d’engendrer la création d’une vingtaine de nouveaux emplois. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Rémy Normand, vice-président du comité exécutif de la Ville de Québec, en compagnie de Denis Larue, président de l’entreprise, Louis Larue, vice-président, et le fondateur André Larue.

60 ans de mariage

Photo courtoisie

Voici Roch Gagné et Louiselle Sirois (photo), de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, qui fêtent aujourd’hui, le 15 juillet 2019, leur 60e anniversaire de mariage. Le couple a cinq enfants : Rina, Renée, Marco, Éric et Carl.

70 ans de mariage

Photo courtoisie

Henri Riel et Jacqueline Joncas (photo), respectivement âgés de 92 et 90 ans, ont célébré, le 11 juillet dernier, leur 70e anniversaire de mariage. Demeurant à Québec depuis 1968, après avoir quitté leur Lac-Saint-Jean natal, ils résident toujours à la même adresse, dans leur maison. Ils sont de véritables modèles pour leurs proches grâce à leur vivacité d’esprit, leur générosité et l’amour qu’ils portent envers ceux qui les entourent. Ils sont la fierté de leurs sept enfants, 12 petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants. Félicitations 70 fois.

Grands donateurs

Photo courtoisie

Le comité des dons planifiés de la paroisse Notre-Dame-de-l’Annonciation de L’Ancienne-Lorette organise, depuis 10 ans maintenant, une soirée-reconnaissance envers les grands donateurs au Fonds de la Perpétuité pour la sauvegarde du patrimoine religieux de la paroisse. Lors de la récente soirée, des certificats de grands donateurs ont été remis à Jeannine Boutin et à son mari Pierre Daigle, de même qu’à Robert Baker et à son épouse. Sur la photo : Claire Bergeron et Guy Gauthier (aux extrémités), membres du comité des dons planifiés, entourent Robert « Bob » Baker et sa conjointe Francine Bédard, lors de la remise d’un certificat de grand donateur. C’est le 71e anniversaire de naissance de Bob aujourd’hui.

Anniversaires

Photo courtoisie

Marcel Leboeuf (photo), comédien, acteur, auteur et conférencier, 65 ans... Maxime Tremblay, comédien et acteur québécois, 43 ans... Kathy Kreiner, championne-skieuse canadienne, 63 ans... Denis Coté, folkloriste-accordéoniste de Portneuf, 69 ans... Charles Tisseyre, journaliste et animateur de l’émission Découverte à la SRC, 70 ans... Robert Baker, « Bob » pour les intimes, conseiller en sécurité financière et en rentes collectives, 71 ans... Gilles Bernier, père de Maxime Bernier, 85 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 15 juillet 2018. Ray Emery (photo), 35 ans, gardien dans la Ligue nationale de hockey (LNH) qui a porté les couleurs des Sénateurs, des Flyers, des Blackhawks et des Ducks... 2017. Martin Landau, 89 ans, acteur américain de Mission impossible et Cosmos 1999... 2013. Père Jean-Marc Boulé, 73 ans, directeur général du Séminaire Saint-François... 1998. Richard McDonald, 89 ans, l’inventeur avec son frère Mac du concept de fast food dans les années 1940... 1989. Louis Chantigny, 57 ans, l’une des plus belles plumes du monde journalistique sportif au Québec.