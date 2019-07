Seul(e) pour vos vacances?

Vous êtes seul(e) pour partir et vous vous demandez où aller ? Les dates de vacances de votre conjoint(e) ne coïncident pas avec les vôtres ?

Heureusement, on peut passer de belles vacances en solo, en faisant des découvertes ou en s’isolant pour se ressourcer. Voici trois destinations de choix au Québec.

Photo courtoisie, Anaëlle Victor-Demers

Le Manoir D’Youville

Situé sur l’île Saint-Bernard à Châteauguay, le manoir, ancienne propriété des Sœurs grises, se trouve à deux pas des sentiers du refuge faunique Marguerite-­D’Youville. On a un beau point de vue sur le lac Saint-Louis et les couchers de soleil sont magnifiques.

Piscine extérieure chauffée. Kayak, canot et planche à pagaie à louer (une heure gratuite). Prix par jour, repas inclus : 125 $ (salle de bain à l’étage) ou 169 $ (salle de bain privée). C’est l’une des meilleures aubaines au Québec.

Photo courtoisie, Ferme 5 étoiles

Jouvence

Au parc national du Mont-Orford­­­, ce tout-inclus dispose d’une petite auberge en retrait des gîtes familiaux, pouvant accueillir couples et vacanciers en solo. Un sauna et un bain à remous sont à leur disposition.

Accès à la plage au lac Stukely et aux embarcations, dont la planche à pagaie et le pédalo. Activités organisées comme le tir à l’arc et l’escalade. À partir de 188 $ par nuit, incluant repas et équipement de sport.

Photo courtoisie, Héritage Saint-Bernard

La Ferme 5 étoiles

Après le déjeuner, on va cueillir des œufs et nourrir les animaux. Située à Sacré-Cœur, la ferme, qui est en fait un centre de vacances, abrite également des loups, des orignaux et plusieurs autres animaux sauvages dans son refuge.

Exploration du fjord du Saguenay sur un sentier ou en kayak de mer. Observation des baleines à Tadoussac en bateau pneumatique. Spa et massothérapie. Chambre avec cuisinette : 134 $ par nuit, activités en sus.

En bref

D’autres idées pour le week-end

Un nouvel hôtel dans l’nord

Après trois ans de restauration et de rénovations, StoneHaven Le Manoir, à Sainte-Agathe­-des-Monts, a ouvert ses portes. Somptueux, le bâtiment date de 1908.

Ouverture du Woodooliparc

Dinosaures, sentiers illuminés, elfes en forêt. Ce grand parc thématique nous entraîne dans des univers fantastiques. C’est à 20 minutes au sud de Québec.

Mont-Tremblant pas cher

Pour une nuitée au meilleur prix, optez pour un gîte ou une petite auberge membre de B&B Tremblant. À partir de 130 $ pour deux personnes, déjeuner inclus.