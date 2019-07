Soleil et retour de la chaleur

MONTRÉAL – La semaine va débuter sous le soleil, tandis que la chaleur et l’humidité seront de retour dès le milieu de la semaine.

Le soleil devrait être de la partie au moins pour les deux premiers jours de la semaine pour la majorité des secteurs de la province.

À Montréal comme à Québec, la journée de lundi sera ensoleillée, il fera respectivement 29 °C avec un humidex de 32 et 28 °C avec un humidex de 31.

La journée de mardi sera ensoleillée pour tout le monde et les températures seront chaudes, à l’exception de la Côte-Nord où elles seront légèrement sous les normales de saison.

À Montréal et à Québec, le mercure afficher 30 °C et 29 °C.

Un nouveau système dépressionnaire affectera la province dans la nuit de mardi à mercredi pour certains et mercredi pour d’autres.

À Montréal comme à Québec, la journée sera nuageuse avec 60 % de probabilité d’averses, il fera maximum 30 °C et 26 °C.

La journée de jeudi sera mitigée: des averses sont attendues sur certains secteurs tandis que pour d’autres seront épargnés.

À Montréal, des averses sont prévues et il fera 28 °C. À Québec, ce sera une alternance de soleil et de nuages et le mercure affichera 27 °C.

Une alternance de soleil et de nuages et prévue à Montréal pour la journée de vendredi, avec toutefois 60 % de probabilité d’averses. À Québec, la pluie sera de retour au cours de la journée.

Bonne nouvelle: la fin de semaine s’annonce ensoleillée pour la plupart des secteurs du Québec.