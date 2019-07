Son mari et son aînée luttent pour leur vie après le décès de sa fille

Une mère fredonne du Pierre Lapointe au chevet de sa fille dans le coma alors que son mari lutte pour sa vie dans un autre hôpital et que son aînée est décédée dans une collision survenue vendredi en Abitibi.

« Ce matin-là, mes filles ont chanté à tue-tête Formidable de Stromae, juste avant d’aller me reconduire au travail, raconte Fanie Chassé. Je leur ai dit : “Je vous aime.” Elles m’ont répondu : “Je vous aime.” J’ai quitté l’auto. Elles étaient comme ça, mes filles. Elles répondaient toujours au nous. »

Le destin a voulu que ce soit leurs derniers échanges. Quelques heures plus tard, vers 13 h 40, le drame survenait quand un poids lourd emboutissait la Mitsubishi familiale sur la route 117 à Rivière-Héva, fauchant la vie d’Alice Létourneau, 5 ans.

Vendredi matin, Alice et sa petite sœur, Éléonor, 4 ans, sont allées rejoindre leur maman dans son lit. C’était la routine.

Éléonor et son père Kevin Létourneau sont toujours dans le coma.

« J’ai appelé ma mère et je lui ai demandé de s’en venir. Elle a apporté des framboises aux filles pour prendre la collation dans la salle d’attente. Jamais on n’a pensé à la gravité de la chose », dit-elle.

Vu la ressemblance et les 11 mois de différence d’âge entre les deux enfants, les spécialistes n’arrivaient pas à déterminer qui était qui.

« Ils ont ouvert une grande porte et c’est à ce moment que j’ai appris quelle était la fille qui me restait. J’étais incapable d’identifier celle qui était morte, j’ai donc identifié celle qui me restait », raconte la mère émotive.