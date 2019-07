Tout est permis aux géants du WEB

Le gouvernement français ne taxera pas tous les revenus des GAFA. On se limitera à ceux des activités d’intermédiation numérique (AirBNB, Amazon Marketplace) et au ciblage publicitaire qui utilise des données personnalisées.

Une mentalité selon laquelle on collecte et paie ses taxes seulement lorsqu’une crise politique se décline. Et lorsque l’évitement fiscal nuit finalement à l’image de l’entreprise. Parlez-en à Netflix.

Souvenez-vous de la longue partie de tir au poignet entre Québec et UBER pour qu’elle collecte la TPS et la TVQ. Une compagnie à qui on a même fait le cadeau de modifier nos lois. Et avec AirBNB. ... et le vérificateur du Canada qui nous rappelait, ce printemps, que des entreprises étrangères qui vendent sur Internet et livrent à votre porte n’ont pas à percevoir la TPS. Qu’on laisse nos entreprises, souvent des PME, être victimes de concurrence déloyale.