Une noyade évitée de justesse à Lévis

Un bambin âgé d’un an et demi a évité la noyade de justesse, samedi matin. Après avoir été repêché, inconscient, au fond de la piscine creusée de la résidence familiale de Saint-Nicolas, le jeune garçon a eu la vie sauve grâce à des manœuvres de réanimation entreprises par un proche.

Selon les informations transmises par le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL), le garçon âgé d’un an et demi aurait échappé à la vigilance de son père et de la conjointe de ce dernier, samedi vers 7 h 13, avant qu’ils ne le découvrent inanimé au fond de la piscine.