GUILLOT, Monique



Monique Guillot est décédée le vendredi 12 juillet 2019, à l'âge de 69 ans, au Centre des soins palliatifs de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 10h. Les cendres seront déposées au même endroit. Elle était la fille de feu dame Yvonne Quirion et de feu M. Stanislas Guillot. Elle laisse dans le deuil sa fille Isabelle Robitaille et ses deux petites-filles Océanne et Maya. Elle était la sœur de: feu Robert, Sylviane et de Doris qui a pris soin d'elle jusqu'à la fin. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et parents ainsi que ceux qui l'ont particulièrement soutenue dans la maladie, ses amis du café le matin. Un grand merci au CLSC de Limoilou, au Dr Lambert et son équipe des soins palliatifs et au Dr Viens pour l'accompagnement dans l'aide médicale à mourir. Pour ceux qui le désirent, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles sur place. Madame Guillot a été confiée pour crémation à la