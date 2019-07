SUZOR, Roger



Au Centre d'hébergement St-Augustin, entouré de l'amour des siens, le 8 juillet 2019, à l'âge de 77 ans et 3 mois, est décédé monsieur Roger Suzor, époux de madame Diane Lepage, fils de feu madame Jeanne Lamothe et de feu monsieur Léger Suzor. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. L'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lepage : Denise, Jean (Francine Picard), Pierre (Josée Boulay), Jacques et André; ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre son frère et sa sœur : Gaston (feu Annette Beaudoin) et Yvette (feu Eugène Fortin). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294, Courriel : info@societealzheimerdequebec.comSite web : www.societealzheimerdequebec.comDes formulaires seront disponibles sur place.