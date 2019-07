PLANTE, Léo



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 juillet 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Léo Plante, fils de feu M. Rémi Plante et de feu dame Noëlla Giguère. Il demeurait à St-Pierre, Île d'Orléans.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Marcel, Céline (Roger Lavoie), Françoise (feu Yvan Roberge), René (Gaétane Plante), Jean-Marc et Raymonde (Gaétan Côté); sa filleule Alexia Ferland, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3 Tél. 418 683-8666