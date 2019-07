La chute rocambolesque d’un des plus grands barons de la drogue

Les temps forts de la chute du plus grand narcotrafiquant mexicain Joaquin Guzman, alias « El Chapo », 62 ans, depuis sa première arrestation en 1993 jusqu’à son procès à New York dont le verdict est attendu mercredi.

Arrêté le 9 juin 1993 à la frontière entre le Mexique et le Guatemala, il est condamné à 20 ans de prison pour meurtres et trafic de drogue.

De retour à la prison d’Altiplano, il est régulièrement changé de cellule. La télésurveillance est renforcée, il n’existe plus d’angle mort dans sa cellule et des tiges métalliques ont été placées sur le sol pour éviter le creusement d’un nouveau tunnel.

Le 19 janvier 2017 il est extradé vers les Etats-Unis et détenu dans une prison ultra-sécurisée de Manhattan à New York, le Metropolitan Correctional Center (MCC), enfermé 23 heures sur 24 dans une cellule de 5 mètres sur 3, sans fenêtre et éclairée artificiellement en permanence.

Procès sous haute sécurité

Son procès débute à New York sous haute sécurité le 5 novembre 2018. Il est accusé d’avoir codirigé pendant 25 ans le cartel de Sinaloa et d’avoir importé au moins 1.200 tonnes de cocaïne, plus de 49 tonnes de marijuana, plus de 200 kilos d’héroïne ainsi que de la méthamphétamine.