MORIN, Dr Guy



À l'Hôpital St-Sacrement, le 10 juillet 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé le Dr Guy Morin, microbiologiste et infectiologue, époux de dame Rachel Lamontagne. Il demeurait à Québec (arrondissement Charlesbourg). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h30 à 14h50.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses fils: Jean et Pierre (Julie Mottard); ses petits-enfants: Raphaëlle, Mathilde, Antoine et Vincent; son frère et ses sœurs: Claude (Mary Lynch), Danielle et Madeleine (André Pineau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lamontagne: Carmen (Jules Bédard), Raymonde (Ghislain Harvey), Madeleine (Yvon Lussier), Suzanne (Bernard Montminy), feu Raymond (Gaëtane Bernier), feu Yves (Colette Brassard), feu Claire (Jacques Bouchard, Carole Hébert); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et collègues. Il est allé rejoindre Gilles (Denise Archambault), Denyse (Nicolas Radoiu), Gaétane (Félix Leclerc) et Annette Lamontagne (Armand Dubeau). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la Cité de la santé de Laval via le site internet https://bit.ly/PMORIN300KM2019