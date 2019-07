Boxe : un jeune entraîneur qui voit très grand

Le Montréalais Jessy Ross Thompson est en train de se faire un nom, au Québec, à titre d’entraîneur de boxe.

L’homme de 28 ans dirige une dizaine de boxeurs professionnels d’ici, comme Junior Ulysse, Andranik Grigoryan ou Avery Martin-Duval. Il a développé sa propre recette et jusqu’ici, ça fonctionne très bien pour lui.

«J'aime enseigner à mes boxeurs tous les styles», a-t-il dit au réseau TVA Sports.

«Je ne suis pas quelqu'un qui va prendre le style d'un boxeur et me dire "lui, il est fort physiquement et il fonce, c'est son style", a-t-il poursuivi. J'aime plutôt apprendre à mes boxeurs à travailler dans toutes les circonstances. Parce qu'un moment donné, ils vont affronter quelqu'un contre qui leur style ne va plus fonctionner.»

Thompson a longuement pratiqué la boxe jusqu’à ce que la maladie le force à s’arrêter. Il a ensuite trouvé sa place à titre d’entraîneur et maintenant, il voit très grand.

«Mon but ultime est de devenir l’un des meilleurs entraîneurs au monde, a-t-il assuré. Je prévois peut-être déménager aux États-Unis un moment donné, il y a beaucoup plus de talent là, beaucoup plus de boxeurs. Il y a beaucoup de galas aussi.»