Dans la garde-robe de Joëlle Lanctôt

« J’ai sorti quelques vêtements que j’aime bien », lance Joëlle Lanctôt à notre arrivée. Sur son grand lit, une quinzaine de vêtements créent une mosaïque de couleurs, de textures et de matières. Parmi ceux-ci, un T-shirt à rayures blanches et rouges et un short noir. « En allant déjeuner ce matin, je suis passée par ma boutique préférée de l’avenue Mont-Royal, Ananas & Bananas. Je voulais quelque chose de neuf pour la séance photo, alors j’ai attrapé ces deux pièces ; ça va être cutie agencé à mes Dr. Martens », nous dit-elle.

À en juger par sa sélection, Joëlle ne s’habille pas par saison, mais de façon plus intuitive. « Tous mes vêtements sont accessibles en tout temps. Si j’ai envie de porter quelque chose, il doit être à portée de la main », partage-t-elle.

La constance dans tout cela est la couleur. « Je suis très consciente de ma palette, qui ne comporte pas de pastel. Les moutarde, rouge, brun, vert et noir me conviennent mieux », précise Joëlle.

Avant le premier clic de l’appareil, elle me signale, « je pense que j’ai un problème mental. Si je vois un vêtement en vitrine que j’aime, je ne peux résister à la tentation d’entrer pour l’essayer. Et une fois dans la boutique, je vois plein d’autres choses que j’aime. Heureusement, je connais bien mon corps, alors je cerne aisément ce qui m’ira ou ne m’ira pas ».

Survol du style coloré, hors saison et teinté des années 90 de la ­chanteuse.

À l’agenda de Joëlle

Elle incarne le rôle principal de Donna dans la comédie musicale Mamma Mia !, présentée jusqu’au 27 juillet au Théâtre Saint-Denis de Montréal et du 14 août au 7 septembre à la Salle Albert-Rousseau de Québec.

T-shirt, short et boucles d’oreilles ANANAS & BANANAS

Bottillons DR. MARTENS

T-shirt et jean URBAN OUTFITTERS

Bottillons YELLOW

Chandail et jupe WXY Mode Lab

Bottillons ALDO

Robe SIMONS

Bottillons LA PETITE GARÇONNE

Boucles d’oreilles et pantalon ANANAS & BANANAS

Camisole MODÉCO

Bottillons CAMPER

Boutiques préférées