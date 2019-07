Et s’il y avait du sang neuf dans le camp montréalais?

C’est la fenêtre des transferts, et il est à souhaiter que l’Impact recrute un ou deux joueurs pour l’aider à bien finir la saison. Et Rémi Garde n’a pas nié que ça pourrait arriver.

« Il peut effectivement y avoir des mouvements dans les deux sens. Le groupe a bien travaillé jusqu’à présent et peut-être qu’un peu de sang neuf, de régénération, ne ferait pas de mal. C’est ce qu’on voit dans plusieurs équipes, j’espère que nous arriverons à le faire. »

Parlant de possibles mouvements de personnel, le nom du défenseur franco-algérien Mehdi Zeffane est lié à certaines rumeurs. L’arrière droit de 27 ans est sans contrat et a porté les couleurs de l’Olympique lyonnais (2012-2015) et du Stade Rennais (2015-2019).

« C’est un ami, un super joueur, a indiqué Saphir Taïder. Je pense qu’on serait tous ravis de l’avoir ici. Après, j’apprends ça de vous, je ne peux pas non plus me prononcer. »