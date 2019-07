PLAISANCE, Benoît



À son domicile, le 6 juillet 2019, à l'âge de 95 ans et 1 mois, est décédé monsieur Benoît Plaisance, époux de feu madame Marie Painchaud, fils de feu madame Maria Duchesneau et de feu monsieur Nazaire Plaisance. Il demeurait à Victoriaville.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi le 19 juillet 2019, de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 hde 9 h à 11 h 15.Il laisse dans le deuil ses enfants : Claude, André (Louise Picard), Lucie, Yves et Marie-Josée (Martin Gagnon); ses petits-enfants : Isabelle (Vincent Larochelle), Anne-Catherine, Mélanie, Jean, Marie-Anne (Louis-Philippe Trudel), Amélie, Marc-André (Roxane St-Pierre), Stéphanie, Madeleine, Camille, François, Andréanne, Sophie, Jacinthe et Marie-Catherine; ses arrière-petits-enfants : Hugo et Edouard; ses frères et sœurs : feu Paul (Thérèse Verreault), Jacques (feu Fernande Sylvain), Colette (Fernand Santerre) et feu Denis; ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Monique (Marc Chalifour), Joseph (Huguette Robert) et Thérèse, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Un remerciement spécial à Marie-Jos, Martin et les filles, ainsi qu'à Yves qui, par leur dévouement ont permis à papy de vivre son départ entouré d'amour à la maison. La famille tient également à remercier le personnel du CLSC Suzor Côté pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messe.