«La poule aux œufs d’or» déménage le jeudi

MONTRÉAL | Important changement dans la grille de programmation de TVA: immuablement diffusé le mercredi soir depuis de nombreuses années, le jeu «La poule aux œufs d’or» déménagera dans la case du jeudi, à 19 h 30, au moment de son retour en ondes après la pause de l’été, le 22 août prochain.

La coanimatrice de la populaire émission, Julie Houle, en a fait l’annonce au magazine estival «Sucré Salé», lundi, et TVA a confirmé l’information à l’Agence QMI, mardi matin.

La chaîne a fait état d’une «décision de programmation» pour expliquer cette modification, sans donner plus de détails.

Tradition

Le déplacement n’est pas anodin: c’était un mercredi, plus précisément le 8 septembre 1993, que «La poule aux œufs d’or» avait été présentée pour la première fois à TVA, après une première vie au début des années 60 à Radio-Canada, alors que Roger Baulu, puis Doris Lussier menaient le rendez-vous.

Guy Mongrain en a ensuite été le pilier de 1993 à 2018, et Sébastien Benoit et Julie Houle ont pris le relais en août dernier, au début de la 26e saison.

En 2012, pour ses 20 ans, le concept guidé par la rengaine «L’œuf ou l’enveloppe?» subissait une cure de rajeunissement, avec un décor rafraîchi et de nouveaux jeux, et glissait de 19 h à 19 h 30 dans l’horaire.

L’an dernier, pour leur «baptême» à la barre de «La poule aux œufs d’or», les nouveaux animateurs de «La poule...» avaient remis un gros lot de 150 000 $ à une participante.

«Quelle année extraordinaire on a connue! Apporter un changement à une émission qui est là depuis 25 ans, avec le même animateur, ce n’était pas si évident. Merci aux gens qui ont suivi, qui ont emboîté le pas avec nous et qui aiment cette formule-là», s’est exclamée Julie Houle en entrevue avec Marie-Ève Janvier à «Sucré Salé», avant de préciser les nouveaux jour et heure attribués à «La poule aux œufs d’or» en vue de l’automne.

«On se permet même de changer les habitudes des gens», a-t-elle ajouté, un large sourire aux lèvres.