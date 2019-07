Le danger du jugement

Je n’aurais jamais pensé avoir à vous écrire un jour. Mais ce matin, en lisant le texte signé « Le père encouragé » qui s’interrogeait sur le bien-fondé de ne léguer son héritage qu’à deux de ses enfants sur quatre, soit ceux qui les visitent encore sa femme et lui, je fus choquée par votre réponse où par deux fois vous qualifiez « d’ingrats, égoïstes et mesquins, » les enfants qui ne visitent pas leurs parents.

À l’inverse de sa fratrie, mon mari ne parle plus à sa mère depuis près de 20 ans. J’ai essayé de ramener le contact en ne ratant aucune occasion de téléphoner à ma belle-mère pour donner des nouvelles ou exprimer des vœux. J’aide aussi mon mari à affronter ses démons en l’emmenant à reconnaître la blessure conséquente au désintéressement que sa mère lui a fait vivre et qu’il doit choisir d’affronter et de dépasser à coup de solutions concrètes dans sa vie quotidienne.

Ma belle-mère a décidé de ne jamais faire les premiers pas face à son fils et me l’a exprimé comme tel. Mon mari pour sa part, avance tranquillement vers une certaine guérison, mais ne sent aucune nécessité, même rendu à l’aube de la soixantaine, de côtoyer une mère qui n’attend que le moment de le piquer. Mon mari n’est d’ailleurs pas le seul à vivre ce genre de problème. Depuis cinq ans, l’un de nos fils nous porte de la rancœur, surement à juste titre, et depuis un an, ne nous adresse plus la parole. En notre âme et conscience pourtant, nous l’avons élevé de notre mieux en l’entourant d’amour et en essayant de surpasser nos propres blessures, tout en cherchant à nous ouvrir aux différences générationnelles.

Les premiers six mois de son éloignement nous l’avons bombardé de messages téléphoniques et virtuels restés sans réponse. Puis nous avons cessé de le contacter. Nous pensons toujours à lui avec beaucoup d’amour. Nous souhaitons qu’il trouve l’aide qui pansera sa blessure et nous l’attendons patiemment, car nous savons qu’il nous aime profondément. Je sais très bien que ni mon fils ni mon mari ne sont ingrats...maiss peut-être blessés...et la blessure est le propre des gens sensibles.

Une bru et une maman

Vous décrivez ici une situation différente de celle exposée dans la lettre à laquelle vous faites référence. Et si vous relisez attentivement ma réponse, la première fois où je fais référence aux mots que vous relevez, je le fais sous forme d’interrogation et non d’affirmation : « Ce qui laisse supposer que les deux autres seraient plus égoïstes et mesquins ».