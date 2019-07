Le financement Accord D à risque?

Un avocat membre de Desjardins qui vient d’annuler trois fausses cartes de crédit à son nom n’en revient pas qu’un fraudeur ait pu en plus obtenir aussi facilement un prêt avec Accord D.

« Que Accord D, qui est directement lié à Desjardins, ne fasse pas plus de vérifications que ça alors qu’ils savent très bien que 40 % de leurs membres sont touchés, ça n’a aucun sens », déplore Jean*, qui fait partie des 2,9 millions de victimes du vol de données.

Malheureusement pour lui, l’histoire s’est répétée la semaine dernière. Une deuxième carte de crédit Capital One de La Baie est une fois de plus émise à son nom. « J’ouvre ça, et je vois que c’est une nouvelle carte à 1500 $ », raconte l’avocat, découragé.