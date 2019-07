Le Triple Défi 2019

Le 25e Triple Défi du club de golf Le Grand Portneuf a couronné ses gagnants le 6 juillet dernier. 12 golfeurs et golfeuses ont pris part à l’événement. Voici les gagnants. Chez les hommes, Classe AA, Stéphane Lapierre (Grand Portneuf) et Jean-Simon Ross (Beauce), score de 103. Classe A, Sébastien Maltais et Yvan Dupont (Gand Vallon), 107. Classe BB, Mario Gagné et Erick Lesage (Grand Portneuf), 113. Classe B, Michel Villeneuve et Gérald Laplante (Royal Charbourg), 110. Classe C, Dominic Beaumont et Éric Cloutier (Grand Portneuf), 119. Chez les femmes, Classe A, Kathleen Greer et Sylvie Arseneault (Alpin), 119. Classe B, Aline Fortier et Pierrette Delisle (Grand Portneuf), 114. Classe C, Colette Breault (Grand Portneuf) et Solange Petitgrew (Des Pins), 128.

Un succès depuis 5 ans

Photo courtoisie

La 5e Soirée des Étoiles, tenue le 2 juillet dernier chez le concessionnaire Mercedes-Benz de Québec, en présence de plus de 300 convives, a permis d’amasser une somme de 91 495 $ au profit du Patro Laval. Depuis cinq ans, Marc-Édouard Vlasic, défenseur des Sharks de San Jose, et sa conjointe, Martine Auclair (ancienne monitrice du Patro Laval), passent tous leurs étés à Québec et s’impliquent pour cette soirée-bénéfice. En cinq ans, près de 393 000 $ ont été amassés pour le Patro Laval avec cette soirée. Sur la photo, de gauche à droite, 1re rangée : quelques étoiles invitées, en compagnie de Sonia Pichette, directrice générale du Patro Laval ; Martine Auclair, conjointe de Marc-Édouard ; Marc-Édouard Vlasic, Alain Côté, ancien Nordiques, et Louis-André Marceau, président du conseil d’administration du Patro Laval.

BBQ du maire

Photo courtoisie

Le Relais d’Espérance, situé en plein cœur du quartier Limoilou et qui vient en aide à une clientèle majoritairement masculine, vivant des difficultés de tous ordres, a reçu les profits du récent BBQ du maire, tenu le 19 juin dernier à l’hôtel Le Bonne Entente, de l’arrondissement Ste-Foy. Sous la coprésidence d’honneur de Jean St-Gelais, président et chef de la direction de La Capitale Assurance et Services financiers, et Régis Labeaume, maire de Québec, l’événement a permis d’amasser 100 250 $ au profit du Relais d’Espérance. Sur la photo, de gauche à droite : Régis Labeaume, coprésident d’honneur ; Barbara Michel, directrice générale du Relais d’Espérance ; Me Jocelyn Vallerand, président du Relais d’Espérance ; et Jean St-Gelais, coprésident d’honneur.

104 ans

Photo courtoisie

Madeleine Pelletier est née à Sainte-Félicité (Matane) le 16 juillet 1915. Elle célèbre donc aujourd’hui son 104e anniversaire de naissance. Celle qui demeure encore dans son village natal (la Résidence du Boulevard) a eu 7 enfants, et a 9 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants. On me raconte qu’elle est toujours autonome, qu’elle tricote pour passer le temps et qu’elle prend encore son petit « brandy santé », son secret pour rester jeune.

Anniversaires

Photo courtoisie

Dave Boëda (photo), jeune grand-père, ancien joueur des As Jr., membre au club de golf de Cap-Rouge depuis plus de 30 ans, 70 ans... François Drolet, patineur de vitesse québécois sur courte piste, médaillé d’or en 5000 m relais en 1998, 47 ans... Claude Lemieux, joueur de hockey de la LNH (1985-2009), 54 ans... Linda Sorgini, comédienne, 64 ans.... Jean-Luc Mongrain, producteur, 68 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 16 juillet 1999. John F. Kennedy Jr. (photo), 38 ans, avocat, journaliste et éditeur de magazines américain et fils du président John F. Kennedy... 2017. George A. Romero, 77 ans, le père des films de zombies (La nuit des morts vivants)... 2016. René Caron, 90 ans, comédien québécois (Todore Bouchonneau dans Les belles histoires des pays d’en haut)... 2009. Mireille Daoust, 58 ans, comédienne québécoise.