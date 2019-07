L’équipe d’e-sport de Drake récolte 35 millions de dollars

Le rappeur canadien est aussi un homme d’affaires à succès. Il est notamment copropriétaire d’une équipe de e-sport qui vient d’amasser 35 millions de dollars en investissements, d’après le New York Post.

La franchise de jeux vidéo 100 Thieves serait maintenant évaluée à 125 millions de dollars américains. Cela revient à une augmentation de 40% depuis octobre 2018, lorsque des investisseurs prestigieux comme le propriétaire des Cleveland Cavaliers, Dan Brown, ont rejoint le projet.

Depuis, d’autres investissements ont été enregistrés, venant entre autres du groupe Arnault, actionnaire majoritaire de la compagnie de luxe LVMH.

D’après son PDG Matthew Haag, l’entreprise compte utiliser cet argent afin de croitre au sein du monde de la compétition e-sports.

Haag souhaite notamment inscrire sa compagnie dans une ligue du jeu Call of duty qui sera lancée l’année prochaine et demande des frais d’entrée autour de 25 millions de dollars.

D’après certains analystes, le secteur des compétitions de sport électronique est en croissance et rejoint de plus en plus de fans.

Les meilleures équipes pourraient ainsi bientôt atteindre une valeur égale à la médiane des franchises de LNH, soit près de 500 millions de dollars.

Et dire qu’on nous disait de lâcher la manette pour étudier.