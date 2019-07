Les Capitals et Jakub Vrana: deux ans de plus

L’attaquant des Capitals de Washington Jakub Vrana a signé un contrat de deux ans et de 6,7 millions $, mardi, retirant ainsi son nom de la liste des joueurs autonomes avec compensation.

«Jakub est un hockeyeur très talentueux connaissant une forte progression et qui fait partie de notre avenir. Nous sommes satisfaits de son développement des deux dernières saisons et on s’attend à le voir s’améliorer davantage afin qu’il joue selon son potentiel», a commenté le directeur général des «Caps», Brian MacLellan, dans un communiqué.

Vrana, 23 ans, a établi des sommets personnels lors de la dernière campagne avec 24 buts et 23 mentions d’aide pour 47 points. L’ailier gauche a conservé un différentiel de +20 en 82 rencontres. Il a cependant été blanchi en sept matchs durant la série de premier tour contre les Hurricanes de la Caroline.

En carrière, il revendique 40 filets et autant d’aides pour 80 points en 176 affrontements.

Par ailleurs, le Tchèque a représenté son pays au dernier Championnat du monde, obtenant cinq points en neuf sorties.