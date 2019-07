Plein Art: Au cœur de la création

Photo Jean-François Desgagnés Les ébénistes Caroline Roberge et Benoît St-Jean (Le Tenon et la Mortaise), Marc Douesnard, forgeron et président du Conseil des métiers d’art du Québec (CMAQ), Martin Thivierge, directeur général du CMAQ, le créateur invité Jean-Claude Poitras, et Frédéric Cyr, chef du Fairmont Le Château Frontenac, seront de la 39e édition de Plein Art.