Plongeon: deux autres laissez-passer olympiques pour le Canada

(Sportcom) | Deux jours après avoir fini quatrièmes en synchro, les plongeuses canadiennes Caeli McKay et Meaghan Benfeito se sont toutes les deux qualifiées pour la finale individuelle à la tour de 10 mètres, mardi, aux Championnats du monde de la FINA, à Gwangju, en Corée du Sud.

En faisant partie des 12 finalistes, les deux représentantes canadiennes permettent du même coup au pays de décrocher deux places à cette épreuve aux Jeux olympiques de Tokyo.

Caeli McKay (356,70 points) et Meaghan Benfeito (340,60 points) ont respectivement terminé troisième et quatrième de la demi-finale, derrière les Chinoises Chen Yuxi (407,95 points) et Lu Wei (370,85 points) qui se sont emparé des deux premières places.

Meaghan Benfeito avait précédemment pris le deuxième rang de la ronde préliminaire. Seule Lu Wei avait obtenu un meilleur pointage qu’elle.

«La demi-finale a été plus difficile, mais l’objectif était juste de passer au travers pour aller chercher la qualification olympique. Évidemment, je vais relever le calibre d’un cran pour demain. Avec la qualification derrière nous, on peut aller en finale sans pression et donner tout ce qu’on a», a raconté Benfeito.

À sa première participation à l’épreuve individuelle au 10 m aux Championnats du monde de la FINA, Caeli McKay a déjà accompli une première mission. «C’était une journée très positive pour moi. Mon objectif était de montrer ce dont je suis capable en tant que plongeuse individuelle. Après l’épreuve synchro, je voulais revenir en force et qualifier le pays pour les Jeux olympiques. Je suis fière d’avoir réussi à le faire et je suis contente de ma performance. Je sais exactement ce que j’ai à faire lors de la finale.»

La finale individuelle féminine à la tour de 10 mètres aura lieu mercredi à Gwangju.