Tirage d’une collection de 36 Chevrolet Corvette abandonnées

Chris Mazzilli fera tirer sa collection de 36 Chevrolet Corvette.

À LIRE AUSSI: En attendant la nouvelle Corvette

À LIRE AUSSI: Voyez et écoutez la nouvelle Corvette avant sa grande première

Celui qui est connu pour être le producteur de Gotham Comedy Live à New York est également un grand passionné et connaisseur de la Corvette. Il a formé, avec l’aide de deux familles ayant fait fortune dans l’immobilier, l’association Corvette Heroes. Ensemble, ils ont acquis cette collection de Corvette qui comporte un exemplaire de chaque année entre 1953 et 1989. Évidemment, il n’y pas de Corvette 1983 puisque Chevrolet n’en a pas produit.

Corvette Heroes

Cette collection a d’abord été l’objet d’un tirage organisé par VH1, une chaîne de télévision musicale américaine, en 1989. Le récipiendaire a aussitôt vendu cette impressionnante série de Corvette à l’artiste pop Peter Max. Il prévoyait inclure ces 36 voitures dans le cadre d’un projet artistique quelque peu éclaté. Malheureusement, le projet n’a jamais vu le jour. Et les Corvette se sont retrouvées à l’abandon dans des garages new-yorkais. Ce n’en qu’en 2014 que Chris Mazzilli a découvert la collection avant de s’en porter acquéreur avec ses partenaires.

Corvette Heroes

Depuis ce temps, ils ont entrepris le projet de restaurer ces voitures qui étaient en piteux état.

Contrairement au tirage original qui a remis l’ensemble des voitures à un seul individu, Chris Mazzilli tient à ce que 36 passionnés puissent chacun remporter une voiture.