Un avion d'Air Saguenay s’écrase au Labrador: 3 morts et 4 disparus

L'écrasement d’un avion d'Air Saguenay a fait trois morts et quatre disparus lundi au Labrador.

Capture d'écran, Google Maps

L’appareil de type Beaver s’est écrasé dans le lac Mistastin avec sept personnes à son bord, soit quatre clients, deux guides et un pilote.

Il est toujours trop tôt pour confirmer si des passagers ont survécu à l’écrasement. «On espère bien fort. Les Forces armées ont envoyé un hélicoptère et des plongeurs pour aller fouiller le lac. On souhaite retrouver des gens encore en vie», espère Jean Tremblay, président d’Air Saguenay, qui a aussi envoyé un appareil sur les lieux.

Selon les premières informations, l’avion n’est jamais revenu à la pourvoirie de Three Rivers Lodge au lac Crossroads, à Terre-Neuve-et-Labrador tel que prévu en fin de journée, lundi. Un plan d’urgence a ainsi été activé vers 20h, pour retracer l’appareil.

Chaque matin, un vol décolle de cet endroit, en direction du lac Mistastin explique Jean Tremblay.

«Ils partent le matin avec quatre pêcheurs, deux guides et un pilote, puis ils reviennent le soir même. Hier, c’était la même chose, mais ils ne sont pas revenus le soir», souligne M. Tremblay.

C’est un avion des Forces armées de type Hercule qui a localisé l’appareil vers 5h mardi matin. Un hélicoptère et des équipes ont été envoyés sur le terrain pour tenter de localiser des survivants.

Impossible toutefois de déterminer si l’écrasement est survenu à l’amerrissage le matin ou au décollage le soir. «C’est l’information manquante en ce moment. On ne sait pas s’ils ont passé la journée ou s’ils se sont écrasés en arrivant le matin», ajoute le président d’Air Saguenay, soulignant que les conditions de vol étaient bonnes à ce moment.

Pilote expérimenté

Selon la compagnie, le pilote aux commandes était expérimenté et connaissait le secteur. L’homme de 61 ans était attitré à cette pourvoirie depuis quelques années déjà.

«Il travaillait pour nous depuis 2011 et ça fait quelques années qu’il était là-bas l’été. Il connaissait vraiment le secteur et les opérations de la pourvoirie. Et il avait plus de 20 000 heures de vol à son actif», souligne M. Tremblay.

De son côté, le Bureau de la sécurité des transports confirme l’accident, mais ne peut donner plus de détails sur les suites de l’enquête. Chris Krepski, porte-parole du BST, précise que le bureau est «en train d’évaluer la situation et quelles seront les prochaines étapes comme l’accident s’est produit en région éloignée».

Plus de détails à venir...

– Avec la collaboration de Pierre-Paul Biron