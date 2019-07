Une réputation solide comme le roc

Sainte-Marie | Parmi la gamme des modèles Arctic Cat, le Wildcat XX est celui qui se tire le mieux d’affaire après avoir acquis une solide réputation auprès des amateurs de performance.

« Le modèle qui a fait jaser et qui fait encore jaser, surtout en matière de qualité de suspension, c’est le Wildcat XX, signale Michaël Boulet de Beauce Sport. Il est équipé d’amortisseurs Fox 2,5 podium QS3 qui sont faciles à ajuster. Ce sont vraiment des amortisseurs haut de gamme. Si on ajoute à cela le design des tables de suspension et le fait que cette machine a été travaillée avec le champion Roby Gordon de Baja, on ne pourrait trouver mieux. »

« La suspension offre un débattement de 18 po. Le moteur est un 1000 cc à aspiration naturelle, non turbo qui développe 130 HP. C’est beaucoup pour un modèle du genre par rapport à la concurrence sur le marché. La garde au sol est de 14 po. La transmission possède la gamme haute et la gamme basse, pour les randonnées en terrains plus accidentés. Il est possible de verrouiller le différentiel électroniquement, à partir du bouton installé sur les commandes. Cela permet de changer plus rapidement de traction, lorsque vient le temps de franchir des obstacles. Sa largeur de 64 po fait en sorte que cette machine est ultra stable. Elle est bâtie pour la compétition et permet une conduite très sportive. C’est véritablement un modèle de référence dans sa catégorie. »

Le prix de départ de ce type de Wildcat est de 25 000 $. Il existe aussi une version Limited, dotée d’un demi-parebrise et d’un toit. Il y a aussi le Wildcat Trail, un modèle de 50 po, conçu pour rouler dans les sentiers. Le modèle de base ou Limited est équipé de la direction assistée et plus. Il est équipé d’un moteur 700 cc à deux cylindres (à partir de 14 500 $).

LE PROWLER PRO

Bâti à partir des données de base de Textron, le Prowler Pro a beaucoup à offrir aux amateurs qui veulent travailler et s’amuser avec leur côte-à-côte.

« Il est muni d’un moteur à trois cylindres de type automobile qui développe 50 HP. C’est le plus silencieux sur le marché. Lorsque le moteur tourne au ralenti, il ne fait pas plus de bruit qu’une voiture. Sa qualité de construction est assez exceptionnelle », énumère M. Boulet.

« Il ressemble un peu à une mini-camionnette­­­. Tous les éléments du véhicule sont robustes. La benne peut contenir jusqu’à 1000 lb et sa capacité de remorquage est de 2000 lb. C’est un modèle trois places. Le modèle de base ou le plus luxueux, le XT, offert en couleurs différentes, est doté d’un ensemble de roues en magnésium. Il se présente aussi en modèle quatre places. Il est possible aussi de fermer la cabine, avec portes et plus » (à partir de 13 999 $).

La garde au sol de ce véhicule est de 10,75 po. Il possède un débattement de suspension de 10 po à l’avant et de 9,5 po à l’arrière.

Le volant est inclinable, avec levier de changement de vitesse sur la colonne de direction. Le câblage pour les différents accessoires est préinstallé et l’alternateur a une capacité de 75 ampères. Il est de série.

LA SÉRIE ALTERRA

Quant aux quads, toute la gamme chez Arctic Cat se retrouve sous le même nom, soit la série Alterra.

« Le plus populaire demeure le TRV 700, qui possède une douceur d’embrayage assez remarquable et un confort qui plaît à tous les adeptes qui ont choisi de faire confiance à Arctic Cat », indique Michaël Boulet.

Il se fait en une place ou en deux places, un véritable quad à deux places, homologué par le gouvernement. On peut verrouiller le différentiel aux commandes. Il possède une garde au sol de 11 po. L’éclairage à l’avant est halogène de style DEL comme on en trouve sur les voitures. Les parechocs sont inclus. C’est véritablement une référence en matière de quad pour la randonnée. Lorsque vient le temps de travailler, il ne donne pas sa place (à partir de 12 999 $).

Dans la lignée, il y a aussi l’Alterra TBX 700, la machine de travail parfaite avec sa benne arrière d’une capacité de 300 lb. Il y a aussi le modèle 300, avec son châssis léger. Il est plus résistant que la plupart des autres modèles intermédiaires et pleine grandeur qui sont vendus sur le marché. Cela lui confère une conduite beaucoup plus confortable. Même s’il est léger, il peut tout de même remorquer des charges allant jusqu’à 500 lb. Son moteur à quatre temps développe 270 cc. La transmission est automatique et les freins hydrauliques.

Pour les plus jeunes, toujours dans la gamme Alterra, il y a le modèle 150 cc et deux versions de 90 cc. La plus populaire est sans aucun doute le DVX 90, qui permet aux jeunes de s’amuser rondement avec un modèle de performance.