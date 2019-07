Voici 10 endroits fascinants à découvrir en Asie-Pacifique en ce moment

De l’Australie au Japon en passant par les îles Fidji, l’immense région que l’on appelle l'Asie-Pacifique a de quoi faire mourir les voyageurs d’envie.

Avec ses paysages grandioses et ses trésors culturels, elle offre un nombre infini d’aventures exotiques. Et c’est dans cette partie du monde que le tourisme mondial a augmenté le plus au cours de la dernière décennie.

Vous rêvez de partir au loin cette année? Inspirez-vous des suggestions des pros de Lonely Planet (LP) concernant l’Asie-Pacifique. Ils ont dressé la liste des 10 endroits les plus «hot» du moment.

10 destinations à voir en Asie-Pacifique en 2019 selon LP:

1. La région du fleuve Margaret et le sud de l'Australie-Occidentale

L’ouest de l’Australie, sauvage et moins fréquentée que la côte est où se trouvent Sydney et la Gold Coast, recèle de merveilles. La région du fleuve Margaret, dit LP, compte plusieurs des meilleurs vignobles d’Australie, une gastronomie invitante et des plages tout droit sorties de vos rêves les plus fous.

2. L’île Shikoku, au Japon

Cette île japonaise est fréquentée par les pèlerins depuis au moins 1200 ans, mais cela fait peu de temps que les touristes la fréquentent. On y trouve pas moins de 88 temples, dont certains au sommet des montagnes, en plus d’une histoire et d’une culture fascinante.

3. Bay of Islands et Northland, en Nouvelle-Zélande

Plages interminables, spots de surf et forêts géantes vous attendent, dit LP, dans ces régions situées au nord de l’Île du Nord. Là-bas, la culture maorie est bien présente, tout comme l’histoire des premiers colons européens.

4. Singapour

Foodies, cette cité-État asiatique est pour vous. Vous ne saurez plus où donner de la tête entre la bouffe de rue et les tables étoilées. Les amoureux d’architecture et d’histoire seront comblés eux aussi, dit LP, tout comme les fans du film Crazy Rich Asians, sorti en 2018!

5. Les îles Cook

Si vous n’avez pas envie d’aller visiter ces 15 îles isolées après en avoir vu des photos de leurs eaux turquoise et de leurs coraux, on ne sait pas ce que ça vous prend! LP suggère une escale sur l’île principale, Rarotonga, ainsi qu’à Aitutaki, où se trouverait le «plus beau lagon du monde».

6. Le centre du Vietnam

Selon LP, c’est la région offrant la plus grande diversité de tout le Vietnam. À découvrir? La culture impériale de Hue, la cuisine de Hoi An ou de Danang et les grottes incroyables du parc Phong Nha-Ke Bang (dont la plus grande du monde, Hang Son Doong).

7. Les îles Fidji

Ces îles font rêver depuis longtemps (et avec raison!), mais la raison pour laquelle LP les a placées dans son palmarès 2019 est leur côté écotouristique, qu’elles n’ont eu d’autre choix que de développer. Les Fidji sont menacées par la montée des eaux due au réchauffement climatique. On peut donc maintenant voir leurs plages, leurs jungles et leurs lagons irréels dans le respect de l’environnement.

8. L’archipel de Palawan, aux Philippines

Avez-vous déjà entendu parler d’El Nido? Sur l’île de Palawan, cet endroit est composé de formations rocheuses hallucinantes surgissant de l’eau translucide, et il attire de plus en plus de visiteurs. Le reste de l’île - de l’archipel du même nom - compte encore des secrets bien gardés: des plages, des baies, des hameaux sympathiques, des îles, etc.

9. Beijing, Chine

Selon LP, cette mégapole possède deux facettes fascinantes: son côté résolument futuriste, avec son système de transport et ses édifices ultramodernes, et son histoire omniprésente, avec des endroits iconiques comme la Grande Muraille de Chine ou la Cité interdite. Un must.

10. Le Cambodge

Il n’y a pas que LP qui le dit: la raison numéro 1 d’aller au Cambodge, c’est l’accueil de sa population. À cela s’ajoutent LE classique du pays, les fameux temples d’Angkor, mais aussi des secteurs nouvellement développés, comme Phnom Penh et les îles du Sud. On ajoute aussi Da Nang et son Golden Bridge, ce fameux pont avec une main géante.

* Pour consulter la version complète du palmarès, visitez le site des «Best in» de Lonely Planet (en anglais).