DUFOUR, Jean-Marie



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 9 juillet 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Dufour, fils de feu madame Lorette Savard et de feu monsieur Antoine Dufour. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants : Yves (Sylvie Paquette), Gilles (Lili Jean), Jean-François (Mélanie Beaulieu), Sébastien (Julianne Pleau); ses petits-enfants : Alexandre, Ann-Julie, Laurie, Tommy, Gabrielle, Rose, Léanne, Charles-Olivier, Gabriel et Laurent; son arrière-petit-fils William; ses frères : feu Rémi (Suzanne Naud), Denis (Louise Lebrun), feu Claude (feu Michelle Tremblay), Gaétan (Gaétane Bouchard), feu André (Ginette Tassé) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 19 juillet 2019, de 19h à 21h,de 8h30 à 10h30 suiviL'inhumation se fera au cimetière communautaire de la Coopérative funéraire du Fjord, à ville La Baie à une date ultérieure. La famille tient à remercier de tout cœur le personnel du Centre d'hébergement Christ-Roi pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294, Courriel : info@societealzheimerdequebec.comSite web : www.societealzheimerdequebec.com . Des formulaires seront disponibles sur place.