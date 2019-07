FOURNIER, Louis-A



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 11 juillet 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Louis-A Fournier époux de madame Ginette Charette. Il était le fils de feu monsieur Henri Fournier et feu madame Cécile Jean. Il demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 14h au centre commémoratifet de là au columbarium Wilbrod Robert. M. Fournier laisse dans le deuil son épouse madame Ginette Charette; ses enfants: Denis (Carole), Michel (Sandra) et Lise (Michel); ses frères et sœurs: Gaétan Fournier (Ghislaine), Henri Fournier (Madelaine), Jean-Claude Perreault (Rachele), Jacqueline Perreault et Denise Perreault (Richard); sa belle-sœur Lisette (feu Ghislain); son beau-frère Jean-guy Charrette (Clémence) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial à l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal (Québec) H3A 3S5 www.societederecherchesurlecancer.ca