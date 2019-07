LAJOIE, Madeleine



À l'hôpital Saint-François-d'Assise, le 14 juillet 2019, à l'âge de 86 ans est décédée madame Madeleine Lajoie. Elle demeurait à Québec. Elle rejoint son époux feu monsieur Jean Deschenes. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Manon Forgues), Sylvie (Carl Potvin) et Jean-Claude (Isabelle Mercier); ses petits- enfants: Sébastien, Antoine, Laurie, Gabrielle, Émilie, Maïka et Kaëlla; ses arrière-petits-enfants: Édouard, Arthur et bientôt Marguerite ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille recevra les condoléancesà 13hL'inhumation a lieu le même jour à 15h30 au cimetière St-Charles. (1460 boul. Wilfrid-Hamel, Québec, G1N 3Y6). Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don pour l'Association Canadienne du cancer (1040 Avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3). Pour rendre hommage à Madame Lajoie, vous pouvez visiter notre site web www.dignitequebec.com