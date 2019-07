RHÉAUME, Jean



Au centre d'hébergement Yvonne- Sylvain, Québec, le 14 juillet 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Jean Rhéaume, époux de dame Jacqueline Cloutier. Né à Lévis, le 20 septembre 1933, il était le fils de feu dame Lucile Samson et de feu monsieur Léopold Rhéaume. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière de Giffard à une date ultérieure. Outre son épouse Jacqueline, monsieur Rhéaume laisse dans le deuil ses enfants: Guy (Lucie St-Hilaire), Denis (Line Béland); ses petits-enfants: Maxime (Vanessa Audet), Vincent, Jérôme (Vicky Veilleux), Alex; son frère Pierre (feu Ginette Guérard); ses beaux-frères, belles-sœurs de la famille Cloutier: Hélène (feu Rosaire Beaulieu), Roland ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Jean était également le père de Marie-France; le frère d'André; le beau-frère de Georgette Cloutier, Jean Cloutier tous décédés. La famille remercie tout le personnel du 3e étage du centre d'hébergement Yvonne-Sylvain pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hébergement St-Augustin (Yvonne-Sylvain), Tél. : (418) 667-3910 #5978. Les funérailles sont sous la direction de