LACROIX, Francine



À Québec, le 11 juillet 2019, à l'âge de 68 ans et 6 mois, est décédée madame Francine Lacroix, épouse de monsieur Jean Dorval, fille de feu madame Noéla Demers et de feu monsieur Félix Lacroix. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Mathieu Dorval (Christina Hendrix); sa petite-fille Madison; ses frères et sœurs : feu Jeannine (Roméo Caron), feu Normand (feu Lola Allaire), feu Monique (Gilles Charest), Lise, Yvan (Diane Sanfaçon), feu Diane (feu Richard Dostie), Denise (feu Denis Champagne) et feu Gilles; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dorval : France (Jean Desroches), Francine (Gilles Beaulieu); ses filleuls : François et Simon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, les autres membres de la famille et ses amis. La famille recevra les condoléances en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera au cimetière de l'église de l'Assomption à Berthier-sur-Mer à une date ultérieure. Nous tenons à remercier le personnel du CLSC La Source-Nord et du Centre d'Hébergement de Charlesbourg, à l'équipe de soins palliatifs pour le soutien et les soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.