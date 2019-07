PLANTE, Chrysostôme



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 juillet 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Chrysostôme Plante, époux de madame Françoise Carrier, fils de feu monsieur Napoléon Plante et de feu madame Philomène Bouffard. Il demeurait à Lévis, autrefois à Saint-Jean-Chrysostome. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Aline, Marcel (Florence Rousseau), Francine, Claude (Anne Hardy) et Grégory Groeszinger (Sylvie Montgrain); ses petits-enfants : Sonia, Geneviève (Gian Luca Zanai), Mylène (Yann Baudelocq), Jérôme et Gabriel (Jade Rhéaume Tremblay); ses arrière-petits-enfants : Maya, Kirane, Julien, Charlotte et Julie. Il était le frère de : Rose-Hélène (feu Omer Drouin), Soeur Paquerette, feu Jean-Napoléon, feu Anne-Marie (feu Roméo Audet), feu Germaine, feu Jean-Thomas (feu Blandine Larose), feu Gérard (feu Marguerite Paradis), feu Aimé (feu Marie-Jeanne Fortier), feu Julia (feu Antoine Carrier), feu Jeanne (feu Wellie Samson), feu Noëlla (feu Philippe Couture), feu Napoléon (feu Simone Drouin), feu Charles-Henri (feu Irène Couture), feu Lucille (feu Henri Montminy) et feu Raymond (Marie-Ange Turgeon). Il laisse également dans le deuil les membres de la famille Carrier: feu Éliane (feu Gérard Baillargeon), feu Pauline (feu Lucien Fontaine), Doris (Patrick Parker), Hélène, Adrienne (Guy Lessard) et Ghislain Gosselin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial au personnel soignant de l'unité 1 de la résidence Les Marronniers pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/.le vendredi 19 juillet à compter de 19h et leà compter de 10h.L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Jean-Chrysostome.