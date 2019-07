BEAUDOIN, Françoise Lavoie



Au Domaine Saint-Dominique, le 2 juillet 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Françoise Lavoie, épouse de feu monsieur Gérard Beaudoin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 19 juillet 2019 de 9h à 13h30.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Huguette (André Tremblay), Francine, feu Louise (Alain Tremblay), Pierre, Guy (Ginette Paquet) et feu Elyse; ses petits-enfants: Christian Tremblay (Annie Boucher), Caroline Tremblay (Eric Leclerc), Valérie Tremblay (Jean-Pierre Mercier), Félix Beaudoin, François Beaudoin, Marie-Soleil Beaudoin (Scott Decker), Eve-Léa Beaudoin (Graeme Gallins) et Audrée Jeanne Beaudoin (Jonathan Grégoire) et leur mère Claudette Goulet et Florence Paquet-Beaudet; ses arrière-petits-enfants: William, Julien, Catherine, Nicolas, Pierre-Louis, Bénédict, Joshua, Noée, Marius, Rose, Charlie, Gemma et Léo; son frère Robert (Nicole Gingras); sa sœur Ginette; ses belles-sœurs : Armande Bélanger, Irène Lemay, Laurette Beaudoin, Madeleine Beaudoin, Jeannine Beaudoin (Gaston Lamontagne), Jeannine Emond et Rita Beaudoin; son beau-frère Gaston Pagé; son filleul Louis Fostier ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Domaine Saint- Dominique pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.