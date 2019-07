VEILLEUX, Andrée



À l'hôpital Laval (IUCPQ), le 8 juillet 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée Madame Andrée Veilleux, épouse de Monsieur Jean Cossette, fille de feu Julie-Anna Simard et de feu Fernand Veilleux. Elle demeurait à Québec (Cap-Rouge).Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Sébastien Cossette et Marie-Julie Cossette (Sébastien Chouinard), ses petits-enfants Marie Cossette, Arnaud et Béatrice Chouinard. Elle laisse aussi dans le deuil ses soeurs feu Fernande Veilleux (Roland Poirier époux d'Alys Moreau), Louise (Jean-Marie Lalande), Ghislaine (Gilbert Bolduc), son frère Yvon (Pauline Boulanger), sa soeur jumelle Renée, Francine (Jean-Marc Lessard), Françoise (Clément Guay), ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 19 juillet 2019, de 13h à 17h et de 19h à 21h.L'inhumation se fera au cimetière Mont-Marie de Lévis. La famille désire témoigner sa reconnaissance à Jacinthe Guay (filleule d'Andrée), au personnel de la Clinique d'oncologie de l'hôpital Laval, au personnel de pneumologie du 5e étage et enfin à l'équipe extraordinaire des soins palliatifs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (le Fonds dédié Luce-Auger pour les soins palliatifs), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.orgSite web : www.fondation-iucpq.org.Des formulaires seront disponibles sur place.