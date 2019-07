BOLDUC, Antoine



À l'Hôpital de Montmagny, le 5 juillet 2019 à l'âge de 79 ans est décédé M. Antoine Bolduc, époux de Mme Rita Poirier. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lajeudi le 18 juillet de 19h à 21h30 et vendredi, jour des funérailles, à compter de 11h30.suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Martin Lamonde), Denis (Katy Blais), Marie-France (Stéphane Richard); ses petits- enfants: Jérémy et Emily Lamonde; Laurie, Rosalie, Ann-Catherine Richard; ainsi que Mélodie et Justine Richard. Il était le frère de: Thérèse (feu Ulysse Langlois), Raymond (Pauline Belley), feu Réjeanne (Raymond Asselin), feu Maurice, Lorraine (feu Claude Ruelland), feu Fernand, Jeannine (feu Claude Bouffard), Céline (Jacques Gagnon). De la famille Poirier, il était le beau-frère de: Monique (Jules-Ernest Pelletier), Jeannine (Roland Blais), Claude (Lucille Gaudreau), Jean-Marc (feu Pierrette Marois), Lucie (feu Raymond Morin), feu Charles, Denis (Brigitte Nicole), Cécile (Réjean Morin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles et tantes. La famille remercie le personnel du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny pour les excellents soins et services reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/, des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.