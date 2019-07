COUETTE, Jacqueline Lagrange



À l'Hôpital de Montmagny, le 8 juillet 2019, à l'âge de 82 ans et 4 mois, est décédée madame Jacqueline Lagrange, épouse de monsieur Louis-Marc Couette. Elle était la fille de feu monsieur Philias Lagrange et de feu dame Rose-Anna Labrecque. Elle demeurait à St-Fabien-de-Panet et autrefois de Ste-Lucie-de-Beauregard. La famille recevra les condoléances àle vendredi 19 juillet 2019, de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles à compter de 12h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Outre son tendre époux Louis-Marc, elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Nadia Montreuil), Francine (Richard Fortier), Christine (Daniel Bourgouin), Jacques (feu Line Lamontagne), Louise (Sylvain Raby); ses 15 petits-enfants et ses 9 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: Françoise (feu René Lombardi), feu Fernande (feu Léonidas Lagrange), feu Cécile (feu Gilles Aubin), Yvette (feu Yvon Légaré), feu Hervé, feu Gisèle, feu Gilles (Josée Lapointe), Thérèse (feu Roch Couette), Murielle (Paul-Henri Fortin), feu Julienne (feu René Ouellette), Simone, feu Ginette (Raynald Trudel) et un ami de la famille Patrice Vallée; la belle-sœur de: feu Madeleine (feu Benoit Turcotte), feu Jeanne (feu Joseph Lachance), feu Annette (feu Paul-Henri Lachance), feu Paul-Émile (feu Laurette Thibodeau), Lucienne (feu Florian Lachance), Berthe (feu Eugène Bilodeau), Jean-Charles (Marthe Levasseur), feu Raymond (Suzanne Jean). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des sincères remerciements sont adressés au Dre Caroline Champagne, ainsi qu'à l'ensemble du personnel du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny et du CHSLD de St-Fabien-de-Panet pour leur présence et excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies de l'œil ou la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la