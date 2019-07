Artur Beterbiev affrontera le tombeur d’Adonis Stevenson

Good news! I signed a contract for unification fight with Oleksandr Gvozdyk @alex_gvozdyk for #IBF and #WBC belts. The bout will be on 18 October, USA.



У меня отличная новость! Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком @alex_gvo… https://t.co/ZVv11RJrX7 pic.twitter.com/QPvc7UKHTi