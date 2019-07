AUBIN, Léon



Au Centre hospitalier de l'Université Laval (CHUL) de Québec, le 12 juillet 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Léon Aubin, époux de feu Mme Clémence Lacroix Aubin. Né le 19 février 1938, il était le fils de feu Mme Cécile Dubuc et de feu M. Gérard Aubin. Il demeurait au Centre d'hébergement Christ-Roi et précédemment à St-Antoine de Tilly. Il laisse dans le deuil ses fils: Frédéric, Clément (Carole Goudreault), Carl (David Debrun) et Simon (Mélanie Fournier); ses petits-enfants: Émile, Mathilde, Arnaud, Gabriel, Matteo et Milan. Il était le frère de: Gisèle, Madeleine (Gérard Caron), feu Huguette, feu Jean-Claude (Colette Plante), feu Guy (feu Pauline Simard). Il était également le beau-frère de: Jean-Guy (Nicole Dorion), Patrice (France Porter) et Roger (Kathryn O'Neil); il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il sera exposé le jeudi 18 juillet 2019 de 18h à 21h et le vendredi de 9h à 14h30 à la maison funéraireVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer. Tel. 1 888 636-6473, site Internet : www.alzheimer.ca/fr/federationquebecoise. La direction des funérailles a été confiée à la Résidence funéraire