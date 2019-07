BARON, Roger



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 11 juillet 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Roger Baron, époux de dame Louisette Allard, fils de feu Joseph Baron et de feu dame Anna Langlois. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h50.et de là au cimetière de Ste-Thérèse de Lisieux. Il laisse dans le deuil outre son épouse, son fils Patrick (Geneviève Audet), ses petits-enfants: Matthew, Elsey et Ashley; sa sœur Thérèse (feu Jean Fellice), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Allard: Victor (Marie-Jeanne Fillion), Marcelle, Antoinette (Léo Rioux) et Jeannette (Germain Desgagnés); son filleul Stéphane Marier, ses neveux et nièces: Dominic Marier, François et Kathy Rioux, Diane et Linda Allard, Mélanie et Annie Desgagnés, Richard et Huguette Olivier, Jean-Yves, Ghyslaine et Alain Fellice, Alain et Sylvain Baron, Odette, Monique, Ginette et Michel Gingras, Rénald, Gabriel, Gaétan Baron, Claudette, Jacques, Lise, Claude, Denis, Louise et Jean Baron, leurs conjoint(e)s et enfants, ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il était également le frère de feu: Gérard (feu Jeanne Turcotte), feu René (Rose-Anna Fellice), feu Marcel, feu Cécile (feu Raymond Gingras), feu Jean-Marie (feu Lucienne Arel), Gaston (feu Juliette Pomerleau) et Jean-Guy. La famille tient à remercier le Dr Pouliot et son équipe ainsi que l'infirmière Marie Chabot pour les bons soins prodigués à M. Baron. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, pour l'Hôtel-Dieu de Québec / CRCEO, 10 rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5. Par téléphone au 418 525-4385 / site internet: www.fondationduchudequebec.ca