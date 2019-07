Camp pour ados endeuillés

Deuil-Jeunesse, Odyssée Aventures et la Fondation des Camps Odyssée inviteront un groupe d’adolescents, de 12 à 17 ans, endeuillés d’un proche, à vivre un séjour au camp Trois-Saumons, du 24 au 27 août. Le camp, encadré par des intervenants de Deuil-Jeunesse, se veut un moment au cours duquel les ados pourront profiter de la nature, entourés de jeunes qui vivent une réalité semblable à la leur. Les places sont limitées. Les repas, l’hébergement, le transport et l’équipement de camping sont fournis gratuitement grâce à Odyssée Aventures et à la Fondation des Camps Odyssée. Renseignements : www.deuil-jeunesse.com ou 418 624-3666.

Un p’tit 2 $ pour les rénos du sanctuaire

Photo courtoisie

En 2020, la toiture en bardeaux d’asphalte du Sanctuaire de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus devra être remplacée au coût d’environ 190 000 $. Pour le maintien de ce lieu de culte et de pèlerinage de Beauport, l’abbé Réjean Lessard, recteur du sanctuaire (photo), fait appel à votre générosité par un moyen tout simple consistant à insérer des pièces de 2 $ aux endroits perforés d’une carte de financement. La Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux vous tend ainsi la main en vous invitant à vous procurer un exemplaire qui comprend une prière à sainte Thérèse et quelques photos mettant en évidence des éléments du sanctuaire ouvert tous les jours. Renseignements : 418 663-4011, poste 1 (recteur) ou 418 802-4728 (agent de développement à la Fondation, Michel Bédard)

Golf Lévis 2.0

Photo courtoisie

Voici le nouveau pavillon d’accueil (chalet) du Club de golf de Lévis. L’ancienne bâtisse (qui datait de 1963) a été agrandie (une augmentation de la superficie de 2500 pieds carrés tant au rez-de-chaussée qu’au sous-sol) et modernisée (façade de facture contemporaine). Quant aux espaces d’accueil, une salle de réception polyvalente permet maintenant la tenue d’événements simultanés en augmentant la capacité jusqu’à 300 convives. Un investissement de plus de 1 M$.

Somme record

Photo courtoisie

La 3e Classique de golf Phillip Danault, tenue le 27 juin dernier au club de golf Victoriaville, a connu un autre succès retentissant comme en témoigne la somme record de 53 000 $, amassée au cours de l’événement et qui sera redistribuée au Centre de stimulation l’Envol et à la Fondation Jasmin Roy et son programme « Équipe Étoile de Marie-Pierre et Phillip ». D’autres organismes de Victoriaville et sa région bénéficieront des retombées de ce tournoi. Sur la photo, de gauche à droite : Guy Désilets, de la Sûreté du Québec, poste de la MRC Arthabaska ; Marguerite Bourgeois (Envol), Phillip, Marie-Pierre et Alain Danault, le père de Phillip.

Canac et Leucan

Photo courtoisie

Chaque année, sur une période de deux jours, les 29 magasins CANAC invitent leurs clients à donner généreusement en participant à une collecte de fonds pour soutenir la cause des enfants atteints de cancer et leur famille. Les 15 et 16 juin derniers, une somme de 25 000 $ provenant entièrement de dons versés par les clients a été amassée à travers l’ensemble des succursales en province. Depuis 2013, les magasins CANAC ont amassé 125 500 $ pour soutenir la mission de Leucan. Sur la photo, le président de CANAC, Jean Laberge, en compagnie de Nathalie Matte, directrice régionale de Leucan.

Anniversaires

Photo courtoisie

Valérie Gamache (photo), journaliste, Radio-Canada, RDI, à Vancouver... Évelyne Audet, animatrice à la télévision (canal Évasion), native de La Malbaie, 37 ans... Maxence Bilodeau, journaliste de Radio-Canada, 63 ans... Marc Savard, ex-hockeyeur de la LNH (Bruins), 42 ans... Sylvie Léonard, comédienne et actrice, 64 ans... David Hasselhoff, acteur de télé, 67 ans... Camilla Parker-Bowles, duchesse de Cornouailles, 72 ans... Andrée Champagne, ex-sénatrice, 80 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 17 juillet 2017. Harvey Atkin (photo), 74 ans, acteur canadien (Cagney & Lacey)... 2016. Paul Johnson, 83 ans, membre de l’équipe américaine de hockey gagnante de la médaille d’or aux JO de 1960... 2015. Jules Bianchi, 25 ans, pilote de Formule 1... 2014. Dr Francis Jean, 56 ans, originaire de Baie-Comeau, président et fondateur d’IRIS, Le Groupe Visuel... 1984. Denise Morelle, 57 ans, comédienne et actrice... 1961. Ty Cobb, 74 ans, légende du baseball majeur.