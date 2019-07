Comment venir en aide à notre mère?

Avec mon mari et nos deux enfants, nous habitons une maison jumelée à celle de ma mère. Comme je suis la seule fille de la famille, mes parents avaient voulu se rapprocher de nous quand ils ont senti leurs forces faiblir il y a trois ans. Ils ont décidé d’acheter ces maisons côte à côte pour pouvoir se reposer sur mon mari et moi pour leurs divers problèmes domestiques.

Mon père n’a malheureusement pas survécu longtemps à ce gros changement dans sa vie. Lui qui avait toujours vécu en milieu rural est décédé un an seulement après être arrivé en ville. Mes frères nous ont blâmés de leur avoir imposé ce choix, mais comme ils se sont toujours montrés incapables de les soutenir, on les a rabroués pour avoir tenté de nous accabler de cette responsabilité.

On porte donc désormais un œil attentif sur ma mère qui en a perdu au cours des deux dernières années. Il lui arrive souvent d’oublier ses clés quand elle va faire ses courses. Une chance qu’on a un double, car autrement elle serait souvent mal prise. Elle se nourrit peu. Je suis souvent obligée de la forcer à manger avec nous pour être certaine qu’elle a tout ce qu’il lui faut.

Les enfants trouvent qu’elle se ratatine et que, contrairement à autrefois, elle semble ne plus avoir grand goût pour la vie. Cette année, n’eût été le désherbage qu’on a fait dans ses plates-bandes de vivaces, elle n’a rien planté comme elle le faisait d’habitude. Aucune fleur et pas un seul légume.

Mes frères qui viennent la voir de temps en temps nous disent qu’elle leur semble dépressive et insistent pour qu’on lui propose d’aller vivre dans un centre. Il y en a même un des deux qui prétend qu’elle deviendrait sénile. Même s’il avait raison, pour quelqu’un qui ne s’est jamais occupé de sa mère comme lui, je trouve qu’il saute vite aux conclusions catastrophiques.

J’ai tenté d’en parler avec ma mère pour tâter le terrain et voir si elle se sentirait plus en sécurité dans un centre. Elle est entrée dans une colère noire. « Après nous avoir coupés de nos racines, ton père et moi, tu voudrais en plus m’enfermer avec des vieux » m’a-t-elle lancé ? Mon mari et moi, on ne sait plus quoi faire.

Anonyme inquiète

Avant de poser pareil diagnostic, il faut consulter. On ne peut pas se contenter d’hypothèses farfelues pour décider du sort de quelqu’un. Demandez donc plutôt à vos frères de vous appuyer dans une démarche pour inciter votre mère à subir un examen médical complet, histoire de faire le point sur sa santé de manière préventive, avant de prendre une décision qui semble ne pas lui plaire. Une alimentation déficiente pourrait être responsable de ses absences.