ALAIN, Jacqueline Arcand



À la Maison Michel-Sarrazin, le 14 juillet 2019, à l'âge de 97 ans et 8 mois, est décédée madame Jacqueline Arcand, épouse de feu monsieur Gérard Alain. Elle était la fille de feu madame Régina Mayrand et de feu monsieur Alphonse Arcand. Elle demeurait à Portneuf. Madame Arcand laisse dans le deuil ses filles: Céline (Denis Beaudoin) et Élise (Louis Montambault); ses petits-enfants: Élisabeth, Alexandra, Marianne (Marc- Antoine Ste-Marie), Philippe et Martin; ses sœurs: feu Rolande (feu Jacques Grondines), feu Carmen (feu Jean G. Lafontaine), Brigitte et feu Madeleine (feu Claude Trudel); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Alain: feu Robert (feu Jacqueline Lamontagne), feu Solange (feu Lionel Ouellet), feu Laurent (feu Marie-Reine Tremblay), feu Rollande (feu Richard Dubreuil), feu Raymond (feu Alice Turpin), feu Jean-Paul (?), feu Fleurette (Gaston LeHouillier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel et aux bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués, leur soutien et leur humanisme. Elle sera exposée et la famille recevra les condoléances, à lajeudi le 18 juillet 2019 de 19h30 à 20h30 et vendredi le 19 juillet de 9h à 10h30.et de là au cimetière paroissial. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec, (Québec) G1T 1P5. Des formulaires seront disponibles sur place ou en ligne à: https://www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don/