De fortes pluies provoquent des inondations à Toronto

TORONTO | De fortes précipitations ont causé des inondations urbaines à Toronto, mercredi matin, alors que jusqu'à 40 millimètres de pluie sont tombés par endroits dans la Ville Reine.

En plus de Toronto, les villes de Durham, Peel, Halton et York ont goûté à la médecine de Dame nature, qui prend de plus en plus des airs des Tropiques avec des précipitations abondantes déferlant en peu de temps.

Global News a rapporté qu’une bretelle de l’autoroute 401 menant à l’avenue Islington a dû être fermée à la circulation à cause d’une inondation. Une grue a même été nécessaire pour retirer un véhicule qui était submergé dans cette bretelle.

Au moins 12 appels pour des automobilistes en situation d’urgence ont été acheminés aux pompiers.

Des secteurs de l’ancienne ville d’Etobicoke, dans l’est de Toronto, ont aussi été inondés, de même que plusieurs rues à travers la métropole canadienne.