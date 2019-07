De nouvelles règles sur le crédit en vigueur le 1er août

De nouvelles dispositions de la Loi sur la protection du consommateur prévoient que le paiement minimum exigé pour rembourser une carte de crédit ne pourra être inférieur à 2 % du solde dès le 1er août prochain. Ce pourcentage augmentera ensuite graduellement jusqu’à 5 % sur une période de six ans.

Les titulaires qui sont déjà tenus de rembourser au minimum 2 % du solde de leur carte de crédit ne verront pas de changement cette année.

L’Office de protection du consommateur veut informer les consommateurs de l’importance de rembourser plus que le minimum pour faire des économies importantes.

Par exemple, une personne qui aurait un solde à payer de 1000 $ sur une carte dont le taux de crédit se situe à 19,9 % prendrait plus de 25 ans pour le rembourser à coût de paiements minimums. Et elle paiera durant cette période des frais de crédit de plus de 3000 $.

Les nouvelles règles prévoient également que, pour tout nouveau contrat de carte de crédit, le paiement minimum mensuel ne pourra, dès le départ, être inférieur à 5 % du solde.

L’Office souhaite prévenir ainsi les problèmes d’endettement.

