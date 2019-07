Des oublis sur la paie de 13 800 fonctionnaires québécois

Le déploiement du nouveau système de paie SAGIR ne se fait pas sans heurts. Le gouvernement du Québec a confirmé, mercredi, que 13 800 fonctionnaires constateront des anomalies dans les montants qui leur seront versés dans la nuit de mercredi à jeudi.

Le temps supplémentaire, les primes de nuit et le remboursement de certaines dépenses ne pourront être payés le 18 juillet, comme prévu. De plus, les étudiants embauchés dans la fonction publique ne recevront aucun montant sur leur paie cette semaine.

Au secrétariat du Conseil du trésor, une porte-parole explique que cette «anomalie» est maintenant corrigée et que tous les montants seront versés lors de la prochaine paie, le 1er août 2019.

«Nous ne dépasserons pas le nombre de jours prévus à la convention collective pour verser ces sommes, a expliqué Nathalie St-Pierre, attachée de presse du ministre Éric Caire. Pour le ministre, le déploiement du nouveau système demeure un succès.»

Au cabinet du premier ministre, un porte-parole a mentionné que ces erreurs n'ont rien à voir avec les ratés du système de paie Phénix lors de son déploiement chez les fonctionnaires fédéraux, en 2016.

«Cette situation est normale et possible étant donné la complexité et l'envergure de cette mise en production», peut-on lire dans une missive envoyée à TVA Nouvelles.

Autorisée en 2005 par le gouvernement libéral de Jean Charest, l'ouverture officielle de SAGIR a eu lieu 14 ans plus tard, le 2 juillet 2019, sous le gouvernement caquiste de François Legault.