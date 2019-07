Écrasement d’un avion d’Air Saguenay au Labrador: les quatre touristes à bord étaient américains

Les quatre touristes impliqués dans l’écrasement d’avion survenu lundi au Labrador sont d’origine américaine a confirmé au Journal la direction d’Air Saguenay, propriétaire de l’appareil qui a sombré dans le lac Mistastin.

Jean Tremblay, président d’Air Saguenay, a indiqué mercredi matin que les quatre touristes qui se trouvaient à bord du Beaver DHC-2 étaient bel et bien originaires des États-Unis. Il s’agit de quatre hommes. L’information a aussi été confirmé par la Gendarmerie royale du Canada par voie de communiqué.

Photo Roger Gagnon

«Je peux confirmer que ce sont des Américains puisque j’ai eu un appel du Consulat américain à Halifax qui me l’affirmait. Mais je n’ai aucune autre information à donner tant et aussi longtemps que les corps manquants n’auront pas été retrouvés», indique M. Tremblay.

Quant aux deux guides de pêches qui accompagnaient les touristes, il s’agirait selon nos informations de deux hommes originaires de Terre-Neuve.

Joint par Le Journal, le directeur de la pourvoirie Three Rivers Lodge n’a pas souhaité faire de commentaire sur les tristes évènements. «Nous ne ferons aucune déclaration à ce stade», a simplement déclaré Kevin Barry.

Ces six personnes étaient conduites par un pilote québécois, Gilles Morin, âgé de 61 ans.

Peu de chance de survie



Après des recherches infructueuses mardi afin de retrouver les quatre personnes toujours manquantes, l’armée canadienne a cédé la responsabilité des recherches à la GRC mercredi matin.



Une équipe de plongeurs en provenance d’Halifax est en direction afin d’aller sonder les profondeurs du lac Mistastin, où se trouve toujours la carcasse du Beaver. «Les membres de l’Équipe de récupération sous-marine de la GRC se sont rendus au Labrador, et on s’affaire actuellement à les emmener sur les lieux de l’écrasement avec leur équipement», explique la GRC dans un communiqué.

«Ils nous ont dit que ça prendrait un 24 à 48 heures avant qu’ils ne se rendent parce qu’ils doivent se coordonner entre Halifax et une équipe qui part de Goose Bay», précise Jean Tremblay, qui se résigne de plus en plus à la probable fatalité des sept occupant de l’avion.

«L’espoir de retrouver des survivants est pratiquement nul, on s’entend. On croit beaucoup plus que les quatre personnes toujours manquantes sont à bord du fuselage qui est sous l’eau», soupire le président d’Air Saguenay, pour qui il s’agit d’un troisième écrasement mortel en neuf ans.

Hypothèse de plus en plus plausible

Selon les discussions qu’il a eues avec les membres des Forces armées canadiennes qui se sont déplacés sur les lieux de l’écrasement, Jean Tremblay croit que plus en plus que l’accident se serait produit lors de l’arrivée sur le lac en matinée.

«La probabilité, selon ce que j’ai su, ressemble beaucoup plus à un accident lors de l’amerrissage en arrivant là-bas, plutôt qu’au décollage en fin de journée. C’est préliminaire, mais les premières observations pointent vers ça», explique le président d’Air Saguenay, qui poursuit ses activités malgré les heures difficiles vécues par son équipe.

«Il faut continuer, on n’a pas le choix une fois que la saison est lancée. Mais le moral n’est pas vraiment là pour personne, c’est difficile», admet-il.

Toutefois, les opérations avec la pourvoirie Three Rivers Lodge sont suspendues. «Ça s’est arrêté avec l’accident. Ils ont perdu deux guides, de notre côté il aurait fallu remplacer l’avion et surtout trouver un pilote aussi compétent pour le secteur que Gilles [Morin]. Donc pour eux, c’est terminé pour 2019», affirme Jean Tremblay.

– Avec la collaboration d’Elisa Cloutier