MARTEL, Yvon



Au foyer de Charlesbourg, le 9 juillet 2019, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Yvon Martel, fils de feu madame Desneiges Falardeau et de feu monsieur Jules Martel. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 12h à 14h et seraLes cendres seront déposées au cimetière La Souvenance sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Il laisse dans le deuil ses filles : Mélanie, Julie (Loïc Di Marcantonio); ses petits-enfants : Maïna, Nathaniel, Lucas; ses frères et sœurs : feu sœur Pauline, feu Denise (feu Gaston Duchesneau), Jeanne D'Arc, Cécile (Raymond Plante), Luc (Diane Brousseau), feu Claude, Jean-Louis (Diane Bédard) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du foyer de Charlesbourg pour la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'association des bénévoles du foyer de Charlesbourg, 7150, boulevard Cloutier, Charlesbourg (Québec), (G1H 5V5), téléphone : (418) 628-0456, site internet : www.csssqn.qc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.